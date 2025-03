Raúl Asencio señaló a sus dos referentes y uno es del Barça: “Te fijas y vas sacando las virtudes de ellos”

El zaguero de 22 años relata como se enteró de la llamada del seleccionador Luis de la Fuente para disputar la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Naciones que España protagoniza ante Países Bajos.

“En el entrenamiento el míster Ancelotti apareció y me dio la noticia en mitad del campo, que iba convocado con la selección nacional y bueno, imagínate, todos los compañeros felicitándome, el cuerpo técnico, la verdad es que fue bonito”, recuerda.

Cumplido un sueño, antes de su debut con la absoluta, Asencio reflexionó sobre los pasos que ha dado de forma rápida los últimos cuatro meses. “Siempre crees que puedes conseguir algo, pero es verdad que ha sido todo muy rápido, muy brusco y estoy adaptándome a todas las situaciones que estoy viviendo. Desde niño bromeas en lo que puedes conseguir y ahora que se está cumpliendo”.

“Siempre me he considerado que soy una persona fuerte de cabeza. El venir a Madrid desde tan pequeño, con 14 años, separarme de mi familia, de todos mis amigos y de lo que realmente era algo fácil para mí, lo rutinario, me hizo más fuerte mentalmente el tener que venir a la residencia y adaptarme a un nuevo entorno, a nuevas personas. Me hizo fuerte de mente”, reconoció.

Ahora, Asencio encara la oportunidad en la absoluta con el objetivo de “disfrutar, aprender, vivir la experiencia” y conocer una forma diferente de trabajar con la selección española. “He podido ver y vivir todo como aficionado al fútbol y ahora empiezo esta nueva experiencia abierto a escuchar a todo el mundo, a tratar de aprender de todos y cada uno de mis compañeros, cuerpo técnico y personal. Quiero disfrutar al máximo”.