Ancelotti cuenta la verdad del por qué Hazard no logró triunfar en el Real Madrid ¿No le gustaba entrenar?

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, tuvo una charla con el exfutbolista del Chelsea, Obi Mikel, quien le preguntó por Hazard.

“Eden es un tipo fantástico. Tenía buena relación con todo el mundo”, empezó diciendo Ancelotti.

¿Por qué Hazard no logró triunfar en el Real Madrid? Pues Ancelotti ha explicado los motivos.

“No, no le gustaba entrenar. Sabíamos esto. Pero escucha, cuando juegas cada tres días no es importante entrenar intenso. Ni siquiera eres capaz de entrenar a una gran intensidad. De hecho, cuando tienes que entrenar con intensidad, es cuando no estás jugando”, subrayó Ancelotti.