Ancelotti revela por qué Mbappé no hizo el penal del Real Madrid ante Getafe y explica qué debe hacer Endrick para jugar

“Creo que la afición entiende más que nadie el momento del equipo y de los jugadores. Mbappé lo podía hacer mejor contra el Liverpool y lo han apoyado como era justo. He sentido alivio porque marcó el 2-0 y nos daba más oportunidad de ganar. Para él también lo ha sido, con un gol espectacular con una ejecución fantástica. Su partido ha sido muy bueno”, añadió.

Ancelotti restó importancia a la imagen de su equipo en los últimos minutos, cuando el Getafe generó ocasiones y se estrelló con los postes: “Es normal tener un bajón. Hemos tenido muchas oportunidades y manos a mano para cerrar el partido. Teniendo en cuenta que hemos jugado miércoles y que llegamos a las 6 de la mañana, que el jueves no pudimos entrenar, es normal tener un bajón en el final”.

“He visto al equipo bien, concentrado primero, con buen equilibrio y actitud, buenas jugadas en un partido controlado y ganado con mérito. A pesar de las dificultades que son muchas por las lesiones, estamos ahí peleando, luchando y lo que me da más confianza es que hemos vuelto a tener buena actitud, concentración y espíritu. Poco a poco los problemas que tenemos los vamos a resolver y, mientras, estamos peleando”, resaltó.

Por último, en clave brasileña, valoró el regreso de Rodrygo Goes y justificó la ausencia de minutos para Endrick, que pasó gran parte de la segunda mitad calentando en la banda.

“Rodrygo ha vuelto tras lesiones, no está a su nivel óptimo máximo, pero la hora que ha jugado lo ha hecho muy bien y estará mejor en el próximo partido. Endrick tiene que trabajar. No quería modificar y hacer un cambio a dos minutos del final porque Mbappé era muy peligroso, y Brahim y Arda estaban haciendo buen trabajo a nivel defensivo. Ha calentado y no ha entrado, pero estará disponible en el próximo partido”, sentenció.