Real Madrid escucha lo que no quería de uno de los fichajes que más necesita: "No nos gustaron"

Según el directivo del Benfica , la propuesta de la entidad madridista por Carreras, quien tiene contrato con la entidad lusa hasta junio de 2029 y una cláusula de rescisión de unos 50 millones de euros, no colma las expectativas: " Hubo ofertas que no nos gustaron. Hasta ahora no ha llegado ninguna que nos guste".





"Si pudiéramos recuperar jugadores de nuestra cantera, con la calidad para jugar en el Benfica, con el talento de un jugador como Joao, a todos nos gustaría", reconoció sobre el futbolista que militó en el club lisboeta hasta la temporada 2019/20, cuando fichó por el Atlético de Madrid por unos 125 millones de euros.

No obstante, reconoció que es difícil porque Joao Félix tiene contrato en vigor y su ficha es muy elevada. "A menudo, cuando empezamos a hablar de estos traspasos y no se concretan, la gran mayoría de las veces se debe a que las cantidades, tanto en fichajes como en salarios, son muy altas. No puedo decir mucho más, porque no hay ninguna aproximación que me haga creer que sea posible".