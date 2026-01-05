Fue el mejor del mundo y Real Madrid pretende ficharlo gratis: "En su posición es el número uno"

Esta modalidad de negociación ya se transformó en típica para el <b>Real Madrid</b>, que en los últimos años se reforzó con<b> Kylian Mbappé</b>, <b>Alexander-Arnold</b> y <b>Antonio Rüdiger </b>de esa manera. En este caso, la posibilidad de que <b>Rodri </b>pueda llegar a la capital española es una posibilidad.Según los reportes de la prensa inglesa, el pasado mes de octubre el <b>Real Madrid </b>estaba considerando una oferta de 150 millones de euros por el fichaje del español, que finalmente no se llevó a cabo.A su vez, <b>Pep Guardiola </b>revalorizó la figura de <b>Rodri</b>: "Es el mejor. En su posición es el número uno. Puede hacerlo todo. Tiene calidad para leer el juego, tiene la mentalidad correcta, siempre está listo. Es un jugador top. Otros equipos no tienen un futbolista como él, es muy bueno".