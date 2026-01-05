Fue el mejor del mundo y Real Madrid pretende ficharlo gratis: "En su posición es el número uno"

Parece difícil que el Real Madrid refuerce su plantilla durante este mercado invernal, pese a que Xabi Alonso no cerró las puertas a una posible incorporación. Tendríamos que remontarnos hasta enero de 2019 cuando los blancos realizaron su último fichaje en este período; el de Brahim Díaz procedente del Manchester City. Desde entonces, la entidad merengue solo ha confirmado fichajes en la ventana de verano, cuando las competiciones están por iniciar. El club es consciente que necesitan un mediocampista y la dirección deportiva vuelve a poner la mirada sobre los 'Ciudadanos'.

Se trata de Rodri Hernández. El volante español le ganó el Balón de Oro a Vinicius en 2024, lo que provocó un escándalo por parte del Real Madrid al no acudir a la gala de France Football en París para la entrega del premio porque lo consideraron "injusto". Más allá de eso, la calidad del jugador es innegable y es sabido que desde hace un tiempo está en el radar de la 'Casa Blanca'. La lesión de ligamento cruzado le cortó el excelente momento que atravesaba, pero Rodri ya está recuperado. De acuerdo a la información de Marca y siguiendo con el interés que Real Madrid mantuvo por Rodri, el equipo merengue no espera ejecutar una operación con un valor elevado para ficharlo, sino que esperará a que entre en el último año de su contrato y moverá sus fichas para llevárselo como agente libre en 2027.