Fue el mejor del mundo y Real Madrid pretende ficharlo gratis: "En su posición es el número uno"

El conjunto merengue ya tiene un nombre sobre la mesa para reforzar la plantilla, pero esperan que termine contrato.

2026-01-05

Parece difícil que el Real Madrid refuerce su plantilla durante este mercado invernal, pese a que Xabi Alonso no cerró las puertas a una posible incorporación. Tendríamos que remontarnos hasta enero de 2019 cuando los blancos realizaron su último fichaje en este período; el de Brahim Díaz procedente del Manchester City.

Desde entonces, la entidad merengue solo ha confirmado fichajes en la ventana de verano, cuando las competiciones están por iniciar. El club es consciente que necesitan un mediocampista y la dirección deportiva vuelve a poner la mirada sobre los 'Ciudadanos'.

Se trata de Rodri Hernández. El volante español le ganó el Balón de Oro a Vinicius en 2024, lo que provocó un escándalo por parte del Real Madrid al no acudir a la gala de France Football en París para la entrega del premio porque lo consideraron "injusto".

Más allá de eso, la calidad del jugador es innegable y es sabido que desde hace un tiempo está en el radar de la 'Casa Blanca'. La lesión de ligamento cruzado le cortó el excelente momento que atravesaba, pero Rodri ya está recuperado.

De acuerdo a la información de Marca y siguiendo con el interés que Real Madrid mantuvo por Rodri, el equipo merengue no espera ejecutar una operación con un valor elevado para ficharlo, sino que esperará a que entre en el último año de su contrato y moverá sus fichas para llevárselo como agente libre en 2027.

Rodri queda libre en 2027 y podría llegar a un acuerdo con el Real Madrid para ficharlo gratis.

Esta modalidad de negociación ya se transformó en típica para el Real Madrid, que en los últimos años se reforzó con Kylian Mbappé, Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger de esa manera. En este caso, la posibilidad de que Rodri pueda llegar a la capital española es una posibilidad.

Según los reportes de la prensa inglesa, el pasado mes de octubre el Real Madrid estaba considerando una oferta de 150 millones de euros por el fichaje del español, que finalmente no se llevó a cabo.

A su vez, Pep Guardiola revalorizó la figura de Rodri: "Es el mejor. En su posición es el número uno. Puede hacerlo todo. Tiene calidad para leer el juego, tiene la mentalidad correcta, siempre está listo. Es un jugador top. Otros equipos no tienen un futbolista como él, es muy bueno".

