Real Madrid lamenta su fallecimiento tras la goleada a Mónaco en Champions League: "Dejó una huella..."

Jean-Pierre Caillot, presidente del club francés, mostró sus condolencias en un comunicado: "Seguro que nos acordaremos de la inmensa figura del fútbol y de la historia del Stade de Reims que él representaba, pero además se quedará en la memoria como un hombre amable y respetado por todos. Tanto por su humanidad como por su talento, encarnaba los valores de nuestro club".Müller desarrolló la mayor parte de su carrera, sobre todo como entrenador, en España. Antes de colgar las botas, pasó por Real Madrid y Barcelona en sendas etapas de tres años. Con el equipo blanco ganó la liga en 1963, 1964 y 1965; con el azulgrana, la Copa de Ferias de 1966 y la Copa de 1968.Volvió al Stade de Reims para una segunda etapa y en ese club se retiró para dar comienzo a su trayectoria como técnico. Empezó entrenando al Castellón durante cuatro temporadas y después pasó por Burgos, Zaragoza, Barcelona y Mallorca.