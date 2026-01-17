Mbappé y Asencio apagan las llamas en el Bernabéu con victoria sobre el Levante; Arriaga se quedó sin jugar

El <b>Levante</b>, cómodo y sin agobios, creyó por momentos en sacar algo positivo del Bernabéu para aliviar su situación clasificatoria, penúltimo. Encontró en la movilidad y velocidad de <b>Carlos Álvarez </b>el mejor argumento y en <b>Pablo Martínez</b> el brazo ejecutor. En sus botas estuvieron las opciones de su equipo. Primero con una falta arriba, después con un disparo que acarició una escuadra y estrellándose en el lateral de la red en otra acción a balón parado.Cada ocasión levantinista alimentaba la hostilidad de un clima irrespirable para los jugadores del <b>Real Madrid</b>, superados como se reflejaba en <b>Camavinga </b>con pérdidas donde un centrocampista debe aportar control, el pase al espacio donde no corría nadie de <b>Bellingham </b>o la indefinición del lanzador en una falta lateral.<b>Mbappé</b>, desesperado, intentaba hacer la guerra por su cuenta, saliendo de posición, bajando metros y perdiendo también el balón en momentos de pura impotencia.