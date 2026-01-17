Internacionales

Tabla de posiciones de LaLiga: Real Madrid pone a temblar al Barcelona en el liderato y Levante acaricia el descenso

Así quedó la tabla de posiciones de LaLiga de España tras el triunfo del Real Marid ante el Levante de Arriaga

2026-01-17

Real Madrid ha hecho respetar su nombre y venció 2-0 al Levante del hondureño Kervin Arriaga, quien no tuvo participación en el Santiago Bernabéu.

Álvaro Arbeloa ha ganado su primer partido como entrenador del Real Madrid después del bochorno histórico a mitad de semana donde quedó eliminado de la Copa del Rey ante el Albacete.

Después de 20 partidos disputados, el Real Madrid ha acortado distancias del Barcelona. Con este resultado, el equipo de Arbeloa queda en el segundo puesto con 48 unidades.

Mientras que el Barca de Flick es primer con 49, pero podría alejarse mañana si derrota al Real Sociedad que está urgido por ganar para pelear por puestos de Champions League.

Por otro lado, el Levante del hondureño sigue pasándola mal en la zona baja de la tabla de posiciones. Luego de esta derrota queda en el penúltimo lugar con 14 unidades, uno más que el Real Oviedo que es último.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE ESPAÑA: ASÍ VA EL DESCENSO

