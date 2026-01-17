La reacción de Flick ante la inminente salida de dos jugadores del Barcelona: "Si se va, lo hablamos"

Tras ganar el título de la Supercopa y avanzar a los cuartos de final de la Copa del Rey, el líder Barcelona regresa a LaLiga este domingo para visitar el campo de la Real Sociedad por la jornada 20. Hansi Flick atendió la conferencia de prensa previo al duelo y fue consultado sobre las posibles bajas de Ter Stegen y Dro Fernández. El portero alemán ya tendría un acuerdo para llegar al Girona en calidad de cedido mientras que el canterano se marchará tras el pago de su cláusula de rescisión, según confirmó diario Sport.

Partido contra Real Sociedad "He visto que los futbolistas de la Real tienen más confianza, tras las dos victorias y el empate. Conozco bien al entrenador, vivimos muy cerca, en la misma parte de Alemania. Me gustará verle. Será un partido duro, tiene jugadores fantásticos y ahora tienen confianza. Pero queremos ganar LaLiga y el partido". Salida inminente de Dro "Hablaré cuando esté cerrado, no es el momento ahora. No quiero contestar porque como entrenador damos energía y confianza a los jugadores para que se desarrollen. Pero hay gente en su entorno... quiero esperar a que sea cosa pasada. Si se va, lo hablamos, pero aún no". Ter Stegen "No tengo información de su salida al Girona y estará mañana con el equipo. Su futuro es su decisión. Es experimentado y sabe lo que quiere. Hemos hablado mucho. Y he hablado con Deco. No tengo más información sobre él y el Girona. Es nuestro capitán, es uno de los ídolos del club y uno de los jugadores más importantes de los últimos años. Aceptaremos lo que él decida".

Raphinha "Tuvo problemas por una patada y ya veremos qué pasa mañana. Aún no sabemos si podrá estar contra la Real". Rashford "Deco y yo siempre hablamos del equipo, de lo que es necesario hacer y también hemos hablado de Rashford. Su rendimiento ha sido muy bueno, pero hay que gestionar las decisiones. Hay que planificar la próxima temporada, pero queda mucho tiempo aún. En su caso, es un jugador que rinde a nivel top, pero dada nuestra situación... Hay algo que digo a todos los jugadores y que también digo a los jóvenes: somos uno de los mejores equipos del mundo y están con los mejores jugadores del mundo. Si quieren jugar en el Barça, deben darlo todo. Se lo digo a cualquiera que esté con nosotros o quiera estar. Los colores se deben defender. Al resto, no los quiero". Marc Bernal "Espero que siga. Si fuera mi decisión, estaría clarísimo. Pero en el fútbol, nunca se sabe. Está aquí y se está adaptando tras la lesión. Queremos ayudarle para que mejore su nivel. Le veo mucho potencial".

Lewandowski-Ferran "Cuando un jugador marca, es positivo. La competencia es sana y me gusta. Tenemos jugadores titulares, otros que acaban los encuentros. Quiero que todos sean importantes para el equipo y todos nos ayudan a lograr los objetivo. Lo importante es el equipo, no los jugadores ni el entrenador". Canteranos "Para mí se trata de entrenar cada día. Les hago ver su potencial. Lo analizo y lo planifico. Les intento ayudar. Están en uno de los mejores clubes del mundo y hay jugadores de clase mundial, y no es fácil tener minutos. Pero estar aquí te hace mejor, y eso lo veo en cada sesión. Ese es el proceso. Si un jugador se merece jugar, juega". Frustración "La situación, hoy por hoy, es que los jugadores están aquí. Dro no está cerrado, no contestaré. En el fútbol ocurren cosas. Puedes no estar de acuerdo, pero son jugadores de 18 años, adultos, que toman decisiones. Y hay adultos que les pueden incitar... ya he dicho lo suficiente".