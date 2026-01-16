Hansi Flick se carga a un histórico del Barcelona: ¡no juega y decide marcharse del equipo!

El portero, de 33 años, solo ha querido escuchar la opción del <b>Girona </b>al priorizar su situación familiar y poder estar cerca de la ciudad condal para seguir viendo a sus dos hijos.<b>Ter Stegen</b> todavía tiene contrato con el club azulgrana hasta 2028, pero en verano habrá que ver cómo evoluciona su situación. Si regresa al Camp Nou para competir por el puesto o definitivamente dice adiós a la institución.El arquero se ha convertido en un histórico del <b>Barcelona </b>tras ganar un total de 20 títulos, incluidas 6 Ligas españolas, 5 Supercopas de España, una Champions League y un Mundial de Clubes.