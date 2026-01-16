Internacionales

Hansi Flick se carga a un histórico del Barcelona: ¡no juega y decide marcharse del equipo!

Tras anunciar el regreso de Joao Cancelo, la entidad azulgrana ahora prepara una salida en este mercado de enero.

No hay dudas para Hansi Flick. El técnico alemán tiene claro que el portero titular del Barcelona debe ser Joan García, motivo por el que Ter Stegen está a un paso de marcharse para recalar a otro club de LaLiga.

La decisión de Flick de dar la titularidad a Joan Garcia en el partido de octavos de final de la Copa del Rey aclaró aún más el panorama que tiene Ter Stegen en el Barça.

El guardameta teutón solo atajó frente al Guadalajara el pasado mes en Copa desde su regreso. Y ayer, en El Sardinero, Flick volvió a apostar por Joan García, circunstancia que está acelerando los movimientos para una salida de Ter Stegen en este mercado invernal.

De acuerdo con la Cadena SER, el Girona está ultimando las gestiones para que Ter Stegen recale en calidad de cedido hasta final de temporada. El guardameta espera el permiso del Barça para no tener que viajar el domingo para el duelo contra la Real Sociedad en LaLiga.

Ter Stegen, que llegó al Barcelona en 2014, necesita jugar con regularidad para cumplir su sueño de disputar el Mundial como titular de la selección alemana, tal como le han ido reiterando tanto el técnico Julian Nagelsmann como el director deportivo, Rudi Völler.

Ter Stegen está a punto de dejar el Barcelona por el Girona en busca de minutos.

El portero, de 33 años, solo ha querido escuchar la opción del Girona al priorizar su situación familiar y poder estar cerca de la ciudad condal para seguir viendo a sus dos hijos.

Ter Stegen todavía tiene contrato con el club azulgrana hasta 2028, pero en verano habrá que ver cómo evoluciona su situación. Si regresa al Camp Nou para competir por el puesto o definitivamente dice adiós a la institución.

El arquero se ha convertido en un histórico del Barcelona tras ganar un total de 20 títulos, incluidas 6 Ligas españolas, 5 Supercopas de España, una Champions League y un Mundial de Clubes.

