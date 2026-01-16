Zidane dio la clave para entrenar a un Real Madrid en crisis: "Me reuní con los cuatro capitanes y les dije..."

Solo un milagro necesita el Real Madrid para salvar una temporada que está siendo un desastre. Xabi Alonso duró apenas seis meses en el banquillo y Álvaro Arbeloa tomó su lugar, pero empezó con un fracaso rotundo en la Copa del Rey tras perder contra un club de la Segunda División. Ambos técnicos se han encontrado con dos problemas clave: el estado físico de la plantilla y la poca disposición de los jugadores.

Exactamente lo mismo que le ocurrió a Zinedine Zidane cuando llegó al equipo. Así lo ha confesado en su última entrevista, en el canal de YouTube de Hamidou Msaidie, donde dio un consejo para dirigir al Real Madrid. "Llegamos en un punto crítico. El equipo no estaba bien físicamente y solo tuvimos que inculcarles la idea de que necesitaban trabajar en equipo. Pudimos trabajar entre semana, porque solo teníamos Liga", cuenta el entrenador francés, que sigue inactivo desde 2021. "Me reuní con los cuatro capitanes y les dije qué quería de ellos y vería si ellos estaban comprometidos. Cuando aceptaron trabajar, se acabó, llegó la alegría. Les redescubrimos su motivación. Trabajo y alegría. Los hicimos correr. El trabajo físico fue fundamental", resalta.