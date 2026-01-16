Internacionales

Zidane dio la clave para entrenar a un Real Madrid en crisis: "Me reuní con los cuatro capitanes y les dije..."

El técnico francés recuerda que vivió un momento similar cuando tomó las riendas del equipo en su segunda etapa.

Solo un milagro necesita el Real Madrid para salvar una temporada que está siendo un desastre. Xabi Alonso duró apenas seis meses en el banquillo y Álvaro Arbeloa tomó su lugar, pero empezó con un fracaso rotundo en la Copa del Rey tras perder contra un club de la Segunda División.

Ambos técnicos se han encontrado con dos problemas clave: el estado físico de la plantilla y la poca disposición de los jugadores.

Exactamente lo mismo que le ocurrió a Zinedine Zidane cuando llegó al equipo. Así lo ha confesado en su última entrevista, en el canal de YouTube de Hamidou Msaidie, donde dio un consejo para dirigir al Real Madrid.

"Llegamos en un punto crítico. El equipo no estaba bien físicamente y solo tuvimos que inculcarles la idea de que necesitaban trabajar en equipo. Pudimos trabajar entre semana, porque solo teníamos Liga", cuenta el entrenador francés, que sigue inactivo desde 2021.

"Me reuní con los cuatro capitanes y les dije qué quería de ellos y vería si ellos estaban comprometidos. Cuando aceptaron trabajar, se acabó, llegó la alegría. Les redescubrimos su motivación. Trabajo y alegría. Los hicimos correr. El trabajo físico fue fundamental", resalta.

Zidane revela una de las claves para mantener el vestuario unido. "En el Real Madrid, estábamos a disposición de los jugadores. Para mí, eso es lo que hace fuerte al equipo, estás ahí para el jugador. Si no lo has entendido, no puedes durar en esta profesión. Estamos ahí para apoyarlos; tienes que demostrar que estás ahí para ellos".

"Para que el vestuario acepte lo que quieres implementar, tenemos que caerles bien. Si los jugadores no están de acuerdo con todo lo que se les da, los entrenamientos, todo eso... siempre faltará algo. Con nosotros, creo que lo disfrutaron mucho a todos los niveles", sostuvo.

Por último, Zidane destacó el peso que tuvo la preparación física. "Al principio llegábamos a las 9 de la mañana y nos íbamos a las 11 de la noche. Sabía en qué me estaba metiendo. Teníamos el mejor equipo del mundo. Veía a los jugadores y sabía que si trabajábamos bien podríamos lograr cosas importantes y fue lo que pasó. No queríamos que los entrenamientos fuesen todos iguales".

