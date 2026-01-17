Arsenal tropieza tras la derrota del City y el equipo que sorprende en la cima: así queda la tabla de la Premier League

El Arsenal, ni con fútbol directo ni con balones al área ni con acciones veloces ni con lanzamientos lejanos, fue capaz de marcar en el City Ground ante el Nottingham Forest, aferrado a su orden y disciplina defensiva pero, sobre todo, a la inspiración de su portero, el belga Matz Sels.Necesitado de un triunfo para dar un golpe de efecto a la competición en una jornada que contó con los tropiezos del Manchester City, derrotado ante el United en Old Trafford, y del Liverpool, con un empate frente el Burnley, los 'gunners' hicieron todo lo posible para sumar tres puntos, dejar atrás los dos que no ganaron hace una semana en Anfield y alargar su renta en la tabla. No pudo ser.