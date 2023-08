¿Rumbo a Madrid? Mbappé es captado con los ojos llorosos tras despedirse de los aficionados del PSG

Por si había dudas, el Parque de los Príncipes no odia a su superestrella, al menos no lo suficiente como para abuchearlo. Su gran rendimiento en la noche del sábado confirma además que, tras la salida de Lionel Messi y Neymar, si hay un príncipe en el estadio, es él.

Aplaudido por los espectadores cuando se enteraron de su entrada en el once titular una hora antes del inicio del partido, Mbappé escuchó su nombre coreado durante la presentación de los equipos.

-MBAPPÉ SE QUEDA-

Por otra parte, Donnarumma aseguró: “Se queda seguro”. No obstante, el arquero no tiene ni idea del futuro de Mbappé porque ni los propios directivos saben que va a hacer y además, en las actuales condiciones no puede seguir.

Este domingo comienza la última semana de mercado y tanto Mbappé como Paris Saint Germain tendrán que buscar una solución. En Real Madrid todavía no movieron ficha ante semejante imagen. El contrato de Mbappé es hasta 2024 y los franceses no quieren que se vaya en condición de libre.