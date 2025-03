El partido contra el Atlético en Champions League ha dejado secuelas en Vinicius Junior , uno de los mejores jugadores del Real Madrid que no pasa por su mejor momento.



“El pasado miércoles el brasileño protagonizaba, durante el partido de la vuelta de Champions con el Atlético en el Metropolitano, un desplante en el que se encaró con Jude Bellingham y acabó desafiando a Carlo Ancelotti y a uno de sus ayudantes, Francesco Mauri. Un gesto inaceptable que se produjo tras una jugada en la que decidió no bajar a defender después de perder una pelota que el inglés terminó cortando, para luego recriminar al brasileño su pasividad con gestos airados que presenció todo el mundo. Algo que no gustó al brasileño, que lejos de recular, se encaró con el inglés y después con su banquillo”, informa el diario catalán.

Además, Vinicius no solo se ha llevado críticas de los compañeros, si no que también de Diego La Torre, ex jugador de fútbol y comentarista de ESPN.