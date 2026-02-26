¿Regresa a España? La frase que ilusiona a todos los fans de Cristiano Ronaldo: “Sería extraordinario”

El técnico del UD Almería, Juan Francesc Ferrer, calificó como “una noticia ilusionante para todo el club, la ciudad y la provincia” la incorporación de Cristiano Ronaldo como accionista de la entidad. Tras confirmarse que el astro portugués adquirió el 25% de las acciones del club a través de su firma CR7 Sports Investments, las reacciones no tardaron en surgir. En ese sentido, el estratega no descartó la posibilidad de que, en un escenario futuro, el propio Ronaldo pudiera incluso aportar dentro del terreno de juego.

“Esa es una cuestión que le corresponde a él, pero sería algo extraordinario y muy bonito. Este es su club y, si decidiera continuar jugando, independientemente del entrenador que esté, sería recibido con los brazos abiertos. No tengo ninguna duda”, expresó. ‘Rubi’ subrayó además que la llegada de Ronaldo como inversor representa un avance significativo para la institución. “Desde nuestra posición estamos muy satisfechos y, por supuesto, le damos la bienvenida. Una figura con su experiencia y conocimiento del deporte, y del fútbol en particular, puede contribuir enormemente al crecimiento de un club como el nuestro”, afirmó.