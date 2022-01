¿Renovará su contrato? La tajante reacción de Modric luego de conquistar la Supercopa de España

Luka Modric dio declaraciones tras quedarse con la Supercopa de España y ser elegido como el MVP de la gran final. El croata, de 36 años, se refirió a su renovación con el Real Madrid, pues su contrato vence en junio y asegura que su deseo es continuar jugando de blanco.

Real Madrid vence al Athletic y conquista la Supercopa de España

Un título más

“No me canso de ganar. Este club nos enseñó que es muy importante ganar. Cada victoria en este club es algo muy grande. Estamos muy contentos por el trofeo, pero no hemos hecho nada. Estamos a mitad de temporada y hay que seguir. Espero que ganemos más a final de temporada”

Su actualidad

“Se habla mucho de edades en el fútbol y yo disfruto como nunca, pero ahora aun más, porque no sabes cuánto vas a durar a este nivel. Me esfuerzo para seguir más años, porque para mí no hay nada mejor que ser jugador del Real Madrid. No me gusta hablar de mí, pero me siento bien”