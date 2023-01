Rijkaard relata cómo fue su reencuentro con Messi y hace una revelación sobre el argentino: “Le pude animar como un cachorro”

En el año 2017, el entrenador holandés y Leo Messi se reencontraron. “Mi hijo Santi tenía muchas ganas de ver un partido del Barcelona. Yo no era muy aficionado a los estadios en ese momento. Conseguí las entradas a través del delegado del equipo, Carles Naval. Carles dijo: “Entonces ven a un entrenamiento”, dice.

Luego ahonda. “Messi fue súper agradable y accesible. Nos abrazamos y nos hicimos fotos. Eso fue, por supuesto, especialmente divertido para mi hijo. Cuando volví a encontrarme con Messi después de mucho tiempo, me hizo sentir algo especial. Se ha convertido en la gran estrella que todo el mundo del fútbol está mirando con la boca abierta”.

Frank Rijkaard también, en la misma entrevista con ‘Helden Magazine’ ha dicho. “En realidad, soy un poco extraño y tengo un carácter complicado. No soy muy fan de dar entrevistas. Tampoco me gustan mucho las cámaras que me apuntan. Pero estas son cosas que me siento obligado a hacer de vez en cuando. Por cierto, ‘obligatorio’ no es la palabra adecuada. Porque al igual que Johan (Cruyff), también hago las cosas con el corazón, de lo contrario, realmente no lo haría”.