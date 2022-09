Robert Lewandowski:“El camino al Balón de Oro es más corto desde el Barça que desde el Bayern Munich”

El atacante del FC Barcelona, Robert Lewandowski, habló sobre su buen momento con el equipo azulgrana y de las posibilidad de ganar el Balón de Oro de la presente temporada.

“Me siento muy a gusto en el Barça, no solo por el club, sino también por el ambiente. Mis compañeros, la plantilla, todo el mundo me trata bien. Todo me hace sentirme un privilegiado en el Barcelona”, aclaró el polaco.

“Es como tener juguetes nuevos en mis manos y jugar con ellos. Desde los primeros días en Barcelona sentí que estaba en el lugar correcto y en el momento correcto”, mencionó sobre su estadía a la ciudad del equipo dirigido por Xavi Hernández.

Del mismo modo, destacó a la afición del equipo y del comportamiento que han tenido con él desde su llegada al cinco veces campeón de Champions.