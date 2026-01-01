Internacionales

¿Sufrió un infarto? Roberto Carlos confirma desde el hospital su estado de salud: "Agradezco de corazón..."

El exjugador brasileño publicó un mensaje desde la camilla de un hospital para tranquilizar a sus seguidores.

  • ¿Sufrió un infarto? Roberto Carlos confirma desde el hospital su estado de salud: Agradezco de corazón...
2026-01-01

Roberto Carlos, exjugador de la selección brasileña y Real Madrid, confirmó este miércoles que pasó por un procedimiento "preventivo" en el corazón, pero aclaró que no sufrió un infarto y que se encuentra estable mientras se recupera en un hospital de São Paulo.

"Pasé por un procedimiento médico preventivo, previamente planeado con mi equipo médico. El procedimiento fue un éxito y estoy bien. No tuve un infarto cardíaco", expresó el exlateral izquierdo en un mensaje publicado en inglés y portugués en sus redes sociales.

Vinicius con su hermosa novia: así recibieron el 2026 los cracks y Dembélé presume sus títulos

La leyenda del conjunto blanco, de 52 años, dijo que está "confiado", "recuperándose bien" y "ansioso" por recuperar la forma física para reanudar sus compromisos profesionales y personales "en breve".

"Agradezco de corazón todos los mensajes de apoyo, cariño y preocupación. Quiero tranquilizar a todos de que no hay motivo para alarmarse. Muchas gracias a todo el equipo médico que cuidó de mí", añadió en su publicación, que acompañó con una foto suya tumbado en una cama de hospital.

Roberto Carlos está ingresado en un centro sanitario de São Paulo, donde se encontraba de vacaciones, tras ser intervenido por un problema cardiaco, confirmaron a EFE fuentes del Real Madrid.

Roberto Carlos es operado de urgencia por un problema en el corazón: el estado de su salud

El zurdo, que militó en el club merengue durante 11 años, entre 1996 y 2007, se sometió a una prueba en una pierna en la que padecía un trombo y se le detectó un problema en el funcionamiento del corazón, lo que motivó la intervención.

Roberto Carlos, actualmente embajador del Real Madrid, está fuera de peligro, pero como es preceptivo en estos casos, seguirá en observación médica para comprobar que su evolución es positiva.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Agencias EFE

Brasil
|
Roberto Carlos
|
Real Madrid
|