Rodri señala quién es el mejor jugador del mundo a pesar de ganar el Balón de Oro y confiesa por qué superó a Vinicius

Y sobre la no asistencia del Real Madrid: No me dolió que no estuviera Vinicius. Nadie nos dijo que iba a ganar. Tú vas allí y hasta que no se abre el sobre...Hombre, si no vienen los del Madrid será por algo, sus razones tendrían, pero...Yo no lo hubiese hecho de esa manera, pero cada uno sabrá. Yo no le hubiese dado tanto foco, desviar el foco de esa manera no es lo mejor”.

Rodri también fue consultado dentro de la entrevista con el Partidazo de la Cadena Cope sobre ¿quién es el mejor jugador del mundo?...

No se puso en la palestra, su respuesta fue corta y concreta: “¿En general?, Messi”.