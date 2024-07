Rodrigo De Paul defiende a Enzo Fernández y fulminó al francés Wesley Fofana: “Dejen de hacer el show”

Ante toda esta polémica situación, De Paul dio una entrevista en el canal de streaming argentino “Olga” y se refirió a lo sucedido. El ‘Motorcito’ fue tajante y cree Fofana no debió exponer a Enzo, sino hablarlo en privado.

“Uno no analiza tanto la canción de cancha, lo hace más en relación a una chicana. Se puede entender a la gente que ha sufrido el racismo y que no le guste. Yo creo que si algún compañero de Enzo se siente ofendido la manera es llamarlo a él, no ponerlo en una red social”, arrancó De Paul.

“Hay malicia con eso, lo quieren poner en un lugar que nada que ver. Hacen leña del árbol caído. Podrían haberlo llamado y decirle qué pasó. Dejarlo de seguir (en las redes) me parece totalmente al pedo. No hay que hacer tanto show”, añadió el volante del Atlético.