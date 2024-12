Confirmado: Salah termina contrato en 2025 y Liverpool tomó una decisión final sobre su futuro

“Estamos casi en diciembre y aún no he recibido ninguna oferta para seguir en el club. Probablemente estoy más fuera que dentro. Saben que llevo muchos años en el club y no hay ninguno como éste, pero al final no está en mis manos”, aseguraba Salah, en unas declaraciones que han tenido efecto y ahora se alista para firmar un nuevo contrato.

El ‘Faraón’ atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, siendo una pieza indispensable para el Liverpool. Lleva 13 goles y ocho asistencias en 14 partidos de la Premier League. A sus 32 años, todavía tiene margen para seguir haciendo historia en Anfield.