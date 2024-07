El utilero de Argentina besó a Scaloni en la boca: la imperdible reacción del técnico en la conferencia

Después de que Nicolás Otamendi marcara el último penal, Mario De Stefano, utilero del combinado argentino, se dirigió hacia el técnico Lionel Scaloni para festejar el pase a la siguiente ronda.

En medio de la euforia por la sufrida victoria, Marito agarró por la espalda al entrenador y luego se giró para propinarle un beso en la boca. El utilero tuvo este gesto como agradecimiento por la clasificación antes de correr donde estaban los jugadores.

Ya con los ánimos más calmados, Scaloni atendió la rueda de prensa y fue consultado sobre ese beso que le dio su asistente. El DT bromeó con la situación y asegura que no había visto la foto que no tardó en viralizarse en las redes sociales.

”Fuera de chiste, a Marito lo conozco de toda la vida y me vino a saludar. Bueno, lo que hay... no vi la foto, pero bueno... Marito es un amigo, es un tipo entrañable y estaba muy contento. Yo la verdad que no me di cuenta dónde me dio el beso. Son cosas que pasan cuando estás alegre. Pero no fue consentido, eh”, dijo el seleccionador provocando las risas en la conferencia.