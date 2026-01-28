Se confirma dónde jugará el inglés Cole Palmer la próxima temporada: "Hemos hablado muchas veces"

El internacional inglés, que tiene contrato con el club londinense hasta 2033, es visto como una pieza clave en el proyecto deportivo de futuro, y en el Chelsea no contemplan su salida pese a las informaciones que apuntaban a un supuesto malestar del futbolista en Londres y a su apertura a volver al vivir en Mánchester."Es una especulación irreal, no tiene fundamento. Hemos hablado muchas veces con él sobre cómo mejorar el equipo y cómo ayudarle a crecer porque ama estar aquí y quiere ser jugador del Chelsea”, remarcó el técnico.