OFICIAL: Flamengo realiza el fichaje más caro de la historia de Brasil y es un gran amigo de Vinicius

<b>Paquetá</b> fue revelado por <b>Flamengo</b> en 2016 y regresa al club carioca tras casi una década en Europa, donde pasó por el Milán en Italia, el Lyon francés y el West Ham.Con la camiseta del 'Fla' el futbolista disputó 96 partidos, en los que marcó 18 goles y se consolidó como una de las grandes promesas surgidas en el "<b>Ninho do Urubu".</b>La versatilidad del centrocampista, capaz de actuar como volante, extremo o delantero, es considerada estratégica para el equipo dirigido por Filipe Luís.Los medios brasileños señalan que los ingleses pedían inicialmente 65 millones de euros, pero Flamengo logró reducir la cifra y cerrar el acuerdo en unos <b>42 millones.</b>