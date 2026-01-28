Dembélé sigue sin renovar con PSG y podría dar un bombazo: ¡ellos quieren ficharlo por 100 millones!

Sin embargo, de acuerdo a la información de Sky Sports, las diferencias salariales que existen en la actualidad y una jugosa propuesta que se cocina a fuego lento en Arabia Saudita está complicando la continuidad del 'Mosquito'.La citada fuente señala que las conversaciones para ampliar su contrato han ido perdiendo ritmo en los últimos meses a medida que han aumentado las cifras reclamadas por su agente.Además, las primeras señales que han recibido tanto el <b>PSG </b>como el veloz futbolista apuntan a una ofensiva potente de Medio Oriente.