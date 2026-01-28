Internacionales

Dembélé sigue sin renovar con PSG y podría dar un bombazo: ¡ellos quieren ficharlo por 100 millones!

El extremo francés todavía no renueva su contrato y su futuro podría estar fuera en Arabia Saudita.

  • Dembélé sigue sin renovar con PSG y podría dar un bombazo: ¡ellos quieren ficharlo por 100 millones!
2026-01-28

La situación de Ousmane Dembélé en el Paris Saint-Germain no está nada clara. El club aún no puede llegar a un acuerdo con su máxima estrella para la renovación de su contrato, que finaliza en junio de 2028.

En la entidad francesa consideran que Dembélé, de 28 años y ganador del último Balón de Oro, es la pieza esencial del proyecto y tienen como prioridad ampliar la vinculación del jugador.

Tras llevarse a Dro, Luis Enrique habla con otro jugador del Barceona para que fiche por el PSG: 100 millones de euros

Sin embargo, de acuerdo a la información de Sky Sports, las diferencias salariales que existen en la actualidad y una jugosa propuesta que se cocina a fuego lento en Arabia Saudita está complicando la continuidad del 'Mosquito'.

La citada fuente señala que las conversaciones para ampliar su contrato han ido perdiendo ritmo en los últimos meses a medida que han aumentado las cifras reclamadas por su agente.

Además, las primeras señales que han recibido tanto el PSG como el veloz futbolista apuntan a una ofensiva potente de Medio Oriente.

Según los últimos reportes, un club de Arabia Saudita planea ofrecer 100 millones de euros al cuadro francés por el traspaso de Dembélé. Y el extremo tendría uno de los mejores salarios del país.

Una propuesta que si llega a tomar forma, pondría al PSG entre las cuerdas: igualar la oferta astronómica o abrir la puerta a su referente, cuya salida que hace solo unos meses parecía impensable.

En París todavía tienen tiempo para negociar la renovación de Dembélé, pero con la amenaza silenciosa de Arabia, que deja un escenario por ahora abierto.

Champions League: así se jugará hoy la última jornada con Barcelona y Real Madrid buscando el pase a octavos
Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Contrato
|
Arabia Saudita
|
Dembélé
|
PSG
|