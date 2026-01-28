Champions League: así se jugará hoy la última jornada con Barcelona y Real Madrid buscando el pase a octavos

Este miércoles se disputa la octava y última jornada de la fase regular de la Champions League, y se espera una noche muy emocionante en varios puntos de Europa porque todos los partidos se jugarán en simultáneo. Barcelona y Real Madrid buscarán clasificarse directo a los octavos de final del torneo. El equipo azulgrana tiene muy de caro finalizar en el Top-8 y para ello necesita lograr una contundente victoria contra el Copenhague en el Camp Nou.

Los dirigidos por Hansi Flick ocupan la novena posición en la tabla con 13 puntos, tras registrar cuatro victorias, un empate y dos derrotas. El Barcelona viene de ganar con claridad al Slavia Praga (2-4), por lo que confía en lograr otro triunfo contundente contra el club danés. No lo pondrá fácil un Copenhague que si gana en el Camp Nou podría seguir con vida de los playoffs. El Real Madrid, por su parte, si gana o hasta empata en el Estadio Da Luz contra el Benfica de José Mourinho clasificaría directo a octavos. El conjunto merengue suma 15 puntos en la tercera posición, con cinco triunfos y dos derrotas.

El Atlético lo tiene más complicado que azulgranas y blancos. Necesita ganar al Bodo/Glimt en el Metropolitano y esperar resultados que lo favorezcan para entrar en el Top-8. Al igual que el Barça, la escuadra colchonera suma 13 puntos en la posición 12 de la clasificación, merced a cuatro victorias, un empate y dos derrotas. Los únicos dos equipos que ya sellaron su pase a los octavos de final son el Arsenal y Bayern Múnich, que marchan en el primer y segundo puesto de la tabla, respectivamente. Mientras que Eintracht Frankfurt, Kairat Almaty, Slavia Praga y Villarreal están eliminados.

HORARIO DE LOS PARTIDOS

Los 18 partidos que se disputarán este miércoles arrancan desde las 2:00 PM (hora de Honduras). El Barcelona-Copenhague y Benfica-Real Madrid se podrán ver por la señal de ESPN. También podrás seguir todas la incidencias de la última jornada por nuestra web, en Diez.hn.

