Champions League: así se jugará hoy la última jornada con Barcelona y Real Madrid buscando el pase a octavos

Los dirigidos por <b>Hansi Flick</b> ocupan la novena posición en la tabla con 13 puntos, tras registrar cuatro victorias, un empate y dos derrotas.El <b>Barcelona </b>viene de ganar con claridad al <b>Slavia Praga</b> (2-4), por lo que confía en lograr otro triunfo contundente contra el club danés. No lo pondrá fácil un <b>Copenhague </b>que si gana en el Camp Nou podría seguir con vida de los playoffs.El <b>Real Madrid</b>, por su parte, si gana o hasta empata en el Estadio Da Luz contra el <b>Benfica </b>de <b>José Mourinho</b> clasificaría directo a octavos. El conjunto merengue suma 15 puntos en la tercera posición, con cinco triunfos y dos derrotas.