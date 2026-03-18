Barcelona anunció la convocatoria para el duelo ante Newcastle en la Champions League

El técnico Hansi Flick ofreció la convocatoria oficial para dicho compromiso y llamó a los mismo 23 futbolistas que viajaron hace unos días a Inglaterra.

El Barcelona afronta esta noche la vuelta de los octavos de final de la Champions League contra Newcastle en el Camp Nou. La serie se encuentra igualada 1-1 y el boleto a la siguiente ronda vuela por los aires.

Aunque en aquella ocasión el centrocampista Gavi no pudo jugar, ya que aún no había recibido el alta médica, esta vez sí estará disponible tras reaparecer el pasado domingo en la victoria sobre Sevilla (5-2) en LaLiga.

Sin embargo, Flick seguirá sin poder contar este miércoles con los lesionados Alejandro Balde, Jules Koundé, Andreas Christensen y Frenkie de Jong.

En la lista azulgrana repite el canterano Xavi Espart, que precisamente debutó con el primer equipo ante Newcastle y luego fue titular frente al Sevilla jugando como lateral derecho.

El Barcelona está obligado a ganar en casa para acceder a los cuartos de final tras el empate de la ida (1-1). En aquel partido, Harvey Banes abrió el marcador para los ingleses al minuto 86, pero Lamine Yamal igualó el marcador en el descuento desde el manchón penal.