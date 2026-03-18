Barcelona anunció la convocatoria para el duelo ante Newcastle en la Champions League

Aunque en aquella ocasión el centrocampista <b>Gavi </b>no pudo jugar, ya que aún no había recibido el alta médica, esta vez sí estará disponible tras reaparecer el pasado domingo en la victoria sobre <b>Sevilla </b>(5-2) en LaLiga.Sin embargo, <b>Flick </b>seguirá sin poder contar este miércoles con los lesionados <b>Alejandro Balde</b>, <b>Jules Koundé</b>, <b>Andreas Christensen</b> y <b>Frenkie de Jong</b>.En la lista azulgrana repite el canterano <b>Xavi Espart</b>, que precisamente debutó con el primer equipo ante <b>Newcastle </b>y luego fue titular frente al <b>Sevilla </b>jugando como lateral derecho.El <b>Barcelona </b>está obligado a ganar en casa para acceder a los cuartos de final tras el empate de la ida (1-1). En aquel partido,<b> Harvey Banes</b> abrió el marcador para los ingleses al minuto 86, pero <b>Lamine Yamal</b> igualó el marcador en el descuento desde el manchón penal.