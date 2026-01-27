Arbeloa le comunica que se queda fuera del once titular del Real Madrid: vuelve otro jugador

Una de las principales novedades que se pueden esperar será el regreso de <b>Aurelien Tchouaméni</b> a los sistemas, después de perderse el duelo contra el <b>Villarreal </b>por LaLiga. El pivote francés no estuvo disponible por una sanción, pero se espera que juegue como titular en el Estadio Da Luz. Ha sido imprescindible durante la actual campaña, y también en la anterior, y se ha ganado la confianza de <b>Arbeloa</b>.<b>Tchouaméni </b>es una de las pocas piezas que se han salvado de las críticas, gracias a su regularidad y su compromiso, y es el encargado de dar equilibrio al centro del campo, por su facilidad para recuperar balones.