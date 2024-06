Sergio Ramos desliza dónde podría jugar tras dejar Sevilla: “Es un país que siempre me ha llamado la atención”

Sergio Ramos dio una conferencia de prensa este martes para despedirse del Sevilla . El defensor se marcha después de 10 meses en el club y revela que es por una decisión puramente personal. También afirma que no tiene nada acordado con otro equipo, pero desliza que le gustaría vivir en Estados Unidos cuando le consultaron por el Inter Miami . La retirada por ahora no está en sus planes.

”Siempre que uno se va de casa no es una decisión para tomarla a la ligera. No se ha extendido mucho en el mercado. Después de tomar esa decisión que el club tenga tiempo para plantearse fichajes. Nunca hemos hablado de dinero. Es una decisión que he tomado a nivel personal y familiar. Quiero destacar la opción que me daban de seguir aquí con un contrato vitalicio. Agradezco la paciencia y espera del Sevilla”.

“Llegué un 7 de septiembre con dos objetivos muy claros: homenajear a Puerta y Reyes, a mis abuelos. Tenía una herida abierta con todos ellos y con mi padre. Tenía una espinita clavada después de mi marcha de hace tantos años con el sevillismo y quería demostrar en el campo que podía ayudar. Me voy con la conciencia muy tranquila. Es una etapa donde mi contrato se cumple. Termina una etapa de mi vida maravillosa. No sentía esto desde mis primeros años en el fútbol. El sevillismo no se negocia, se lleva en vena. Ha sido un privilegio”.

”Me voy con la conciencia muy tranquila y la cabeza bien alta. Yo he cumplido mi contrato, que ponía un año. Me he ganado el derecho a decidir mi futuro. Soy un tío que siempre va de frente y que no se baja del barco cuando se hunde. Me embarqué en este proyecto porque era una cuestión de sevillismo y de corazón. Respeto la opinión de todo el mundo. Siempre me preocupa mucho lo que pueda sentir mi afición. No puedes agradar ni poner de acuerdo a todo el mundo”.

”No me he parado a valorar lo que haré en el futuro. Hay propuestas interesantes, pero no me he planteado qué vamos hacer. El fútbol es rendimiento y mi rendimiento está ahí. Estados Unidos es un país que siempre me ha llamado la atención por su calidad de vida”.

”Soy gran seguidor de la NBA y tengo gran relación con Luka Doncic. Estados Unidos es un lugar que me gusta mucho a nivel familiar, aunque no tengo nada con nadie”.

Eurocopa

”Me hubiese gustado estar, como he dicho durante toda la temporada. Todo lo que ha estado en mi mano lo he dado. No dependía de mí esa decisión. Me duele en el alma no poder representar a mi país en la Eurocopa, pero me alegro por el inicio de mis compañeros y les deseo lo mejor. No es un día para hablar del seleccionador, les deseo la mayor de las suertes. Hay buen equipo y esperemos verla con buenos resultados”.

¿Piensa en la retirada?

”Para nada. Me he sentido físicamente muy bien. El fútbol no es sólo rendimiento, tengo ese hambre de seguir compitiendo, pero me siento sano”.