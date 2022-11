“Si Lionel Messi gana el Balón de Oro 2018, dejo el fútbol. Me arriesgué y eso hizo que no lo consiguiera”

La biografía de Cristiano Ronaldo está a cargo de Thierry Marchand, uno de los grandes periodistas franceses. Comunicador y futbolista coincidieron en 2019 y en ese encuentro se dio una anécdota.

En aquel año Cristiano había dejado al Real Madrid para fichar por la Juventus de Turín, esto después del Mundial de Rusia 2018 donde Portugal fue eliminado en octavos de final.

Ancelotti revela su molestia con Benzema y la polémica de Vinicius

Lo que generó asombro fue lo que dijo Ronaldo sobre el Balón de Oro de ese año, algo que sorprenderá a más de uno de los fanáticos del fútbol.

“Es fácil permanecer en tu burbuja cuando tienes éxito. Me arriesgué viniendo a Turín. Cambié de club, de campeonato, de cultura futbolística, me arriesgué y fue ese riesgo el que, estoy seguro, hizo que no ganara el Balón de Oro en 2018. Si Messi gana el Balón de Oro este año, me voy del fútbol”, dijo CR7.

El premio de aquel 2018 se lo acabó llevando Luka Modric, jugador del Real Madrid que hizo una gran Copa del Mundo con la selección de Croacia llegando hasta la final donde perdieron con Francia.