Ancelotti revela su molestia con Benzema y la polémica de Vinicius: “La realidad es otra y no hay que faltarle al respeto”

“Lo que me molesta es que Karim no ha podido ayudar al equipo con su calidad en estos partidos”, afirmó Ancelotti este miércoles en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Cádiz, donde no estará Benzema, que este miércoles no entrenó con el grupo.

La polémica con Vinicius: “estoy de acuerdo, parece que Vini es un provocados y es el que recibe más faltas, más bofetadas, más empujones. La realidad es otra y no hay que faltarle al respeto ni en lo futbolista ni en lo personal. No solo los jugadores con más calidad, hay que tenerlo por todos. El fair play es mucho más común en otros países, puede ser lo más importante del fútbol”.

“Creo que va a ser un Mundial entretenido, no hay un gran favorito, los jugadores no llegan agotados como al final de la temporada. Va a ser un Mundial entretenido y que gane el mejor”, concluyó Ancelotti.

“Ha tenido un problema, que no es grave porque no ha parado, ha seguido entrenando individualmente, pero la sensación para el partido no es buena”, añadió el técnico merengue.

Lo que más le ha gustado del Madrid y lo que hay que mejorar: “pese a que el final no ha sido bueno y nos molesta, la derrota ante el Leipzig la verdad que nos ha afectado, pero lo demás ha sido muy bueno. Hemos logrado el objetivo de quedar primeros en Champions y nos ha costado algunas ausencias como la de Benzema o Courtois en algunos partidos. No estoy aquí para buscar excusas, aunque el último tramo no ha sido bueno y queremos dejarlo atrás con el partido de mañana”.

El motivo del bajón: “se nota por la falta de partidos y los que han tenido menos partidos lo han notado. Es bastante normal”.

Si han faltado rotaciones: “creo que es algo importante pero hay que ver la dinámica de los jugadores y quitar a jugadores como Rodrygo o Valverde que marcan todos los partidos es un poco extraño”.

Las provocaciones a Vinicius: “ahí tiene que mejorar, provocar no es fair play, uno entra al campo para jugar al fútbol, no para provocar, pero claro que puede mejorar porque es joven y lo va a hacer. Ama el fútbol y juega lo mejor posible. La provocación no es habitual, el que lo hace no es correcto y es difícil de enseñar eso porque piensa que no hay provocación”.

Asensio de vuelta: “creo que ha sido el mejor en los últimos partidos, ha tenido un gran carácter y se merece lo que está haciendo en el campo”.