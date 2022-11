Carlo Ancelotti se mostró muy decepcionado y triste tras perder el liderato e invicto ante el Rayo Vallecano: “Estamos molestos”

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, habló con la prensa al finalizar el partido donde su equipo cayó derrotado 3-2 en el derbi ante el Rayo Vallecano.

El técnico italiano hizo énfasis en lo que les hizo falta en el juego para sacar el resultado, sobre lo complicado que es jugar a poco de que inicie el Mundial y comentó sobre el duelo de Champions League ante el Liverpool.

Hizo falta contundencia y ganar los duelos individuales.

“El partido ha sido bastante claro de leer. Nos ha faltado contundencia en la portería rival. Hemos tenido dificultades para sacar el balón desde atrás, podríamos haber metido más balones directos. Nos han costado los duelos individuales y la calidad no ha sido suficiente para igualar el partido. Hemos tenido oportunidades que habitualmente las metemos, pero hemos tenido un nivel más bajo de contundencia.

Carlo Ancelotti comentó sobre si afecta que se siga jugando la Liga a pocos días de que empiece el Mundial Qatar 2022.

Yo creo que no (dinámica negativa por la cita de Catar). Los jugadores están focalizados y lo intentan, pero a veces no te sale como quieres. Llegamos justos a este parón porque hemos jugado demasiados partidos. Está claro que llegar al final te cuesta. No estamos frescos como lo estuvimos antes. En este tipo de partidos cuando el rival te aprieta mucho necesitas frescura y hoy no la hemos tenido. El momento actual no es bueno como el de antes, pero es normal. Seguimos en la lucha. Estamos decepcionados porque hemos perdido el liderato, pero la Liga es muy larga.

Sobre los duelos individuales y no pudieron revertir el resultado.

Hemos perdido muchos duelos. Hablo de Vinicius, de Rodrygo y de todos los jugadores que habitualmente lo hacen muy bien. Ha tenido problemas Vinícius, ha sido un partido difícil para todos. Cuando te cuesta salir desde atrás, los delanteros sufren más que los otros”.

Ancelotti habló sobre el duelo de octavos de final ante el Liverpool en la Champions League.

Otra vez el Liverpool, ellos dirán que otra vez el Real Madrid... Va a ser una eliminatoria entretenida y complicada (octavos de final), con un buen ambiente en Anfield y en el Santiago Bernabéu. Será una eliminatoria espectacular”.