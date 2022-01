“¿Si seguíamos de vacaciones? Absolutamente, no”, la reacción de Ancelotti tras eliminar al Alcoyano

Mariano, lesionado: “Ha tenido una lesión en el músculo derecho, tenemos que valorarlo en los próximos días. En estos periodos puede pasar, es un periodo complicado, jugando muy tarde...”.

Sufrimiento con el 1-1: “Claro que sí. Han igualado el partido en una acción individual muy buena, de calidad. Después no hemos perdido la cabeza y hemos seguido jugando el partido, no se podía jugar otro partido. No se podía jugar otro partido, este es el que habíamos preparado”.

Lunin: “Ha hecho su partido, muy bien en los palos, seguro, con algunos errores con los pies, pero a mí me gusta el portero que para en los palos; lo de los pies lo podemos arreglar. Claro que puede mejorar jugando más, es bastante normal. No he dicho que la Copa del Rey sea su propiedad, como tampoco he dicho que todos los partidos de la Liga sean propiedad de Courtois”.

Si hoy también considera que han alargado las vacaciones, como en Getafe: “Absolutamente, no. Hoy hemos cumplido. No es nuestro tipo de partido porque meter la calidad en este tipo de partidos no es posible. Hemos mostrado la cara de un equipo que habitualmente juega con calidad y que hoy la ha puesto abajo y ha luchado. Es lo que tenía que ser. Repito: si no luchas aquí, pierdes, como pasó el año pasado”.

Hazard: “Los jugadores de calidad han sufrido más que los otros. Lo ha intentado, luego también como 9, como Isco, que ha marcado cuando ha entrado y estoy contento por él. Todo el equipo ha cumplido. Hazard, Rodrygo y estos jugadores con más calidad han sufrido más que otros”.