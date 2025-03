¡Siguen las burlas! Argentina le envía otro palo a Raphinha tras humillarlo en la eliminatoria sudamericana: "En silencio"

Y es que sus declaraciones previas al partido, en las que aseguraba que iban a "darle una paliza dentro y fuera del campo" a la Albiceleste , no pasaron desapercibidas en la tierra de los campeones del mundo.

Pero la burla más grande llegó desde la cuenta oficial de la AFA , que publicó un video demoledor contra Raphinha . En un posteo sin sonido, el mensaje fue directo: "No actives el sonido. Este es el primer vídeo de AFA en silencio", acompañado de una recopilación de los goles del partido y momentos de tensión en el campo de juego. Para cerrar, la publicación llevó el hashtag "dejá que hable el fútbol", una frase que caló hondo tras la caída de Brasil .

Las principales figuras de la Selección Argentina no dejaron pasar la oportunidad para responderle en el campo y también fuera de él. Lionel Messi , líder del equipo, fue claro al manifestar que "las cosas se dicen dentro del campo de juego y no por fuera de este".

En medio de toda esta situación, Lionel Scaloni optó por un tono más relajado. El técnico argentino, en lugar de sumarse a la polémica, se mostró empático con el brasileño. "Disculpo a Raphinha porque sé que no lo hizo a propósito, está defendiendo a su país. Estoy completamente seguro de que no tenía intención de lastimar a nadie. No jugamos así por eso", expresó en conferencia de prensa.