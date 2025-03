"Creo firmemente en mi trabajo. Es un proceso complicado, pero no dudo en afirmar que encontraremos la manera. En todos mis años en el fútbol, este es quizás el momento más difícil, pero nunca me rindo y siempre he encontrado caminos importantes en los clubes que he dirigido. Le pido disculpas a todos los hinchas brasileños por esta actuación", fueron las palabras de Dorival Junior luego de la histórica goleada 4-1 de la Selección Argentina a la de Brasil.

El plan de la directiva brasileña para reemplazar a Dorival incluye la llegada de un nombre que pese. Inicialmente, la opción más atractiva era Filipe Luis, quien ha brillado con el Flamengo, pero la negativa del entrenador de dejar su puesto ha complicado las cosas. Ahora, el nombre que suena con más fuerza es el de Carlo Ancelotti, quien, según informan, podría dejar el Real Madrid al final de temporada.

También, Vinicius Júnior le lanzó un dardo directo a Dorival Júnior: “Hay que repensarlo todo. Hoy llegamos al vestuario y no hay mucho que hablar. Pensemos un poco en lo que hicimos en la cancha, jugamos muy mal y Argentina hizo un excelente partido frente a su afición. Tenemos que repensar todo lo que estamos haciendo.. se necesitan cambios. Jugué un Mundial y lo perdí. No quiero perder otro”.