La picante conferencia de Simeone tras el derbi: carga contra Courtois y pide sanción para el portero del Real Madrid

“No ayudamos los protagonistas cuando subestimamos a la gente, cargamos a la gente, provocamos a la gente... La gente se enoja, la gente no tiene otra forma de hacerlo, de mala manera que no está bien, pero evidentemente tenemos que buscar calma”, aseguró el DT.

Sobre lo que habló con Courtois , el entrenador le dijo que “esté tranquilo. Pero a la gente le dije que no justificaba nada. Hay que saber quién ha sido para que no venga más. Hay que tener cuidado con los que nos hacemos las víctimas. Se ve claramente cuando carga a la gente y se ríe, generando lo que hay que generar”.

“Tenemos que ayudar todos, ya pasó en el Bernabéu cuando Courtois era jugador nuestro, recibió un mecherazo, no está bien. No se justifica (el lanzamiento de objetos a Courtois), pero tampoco lo inicial (la celebración del portero madridista)”.

El ‘Cholo’ también valoró que se debería castigar al futbolista que provoca y al aficionado que tira objetos para que esto no vuelva a ocurrir en los estadios.

”No necesitamos de esa gente en las tribunas, necesitamos a la gente que nos impulsa, que nos acompaña, que piensa en el club y en el equipo. Eso no justifica las situaciones que se generan. Nosotros los protagonistas también podemos ayuar a que no suceden esas cosas”.

“La gente reacciona por algo. Pero también podemos comenzar a sancionar a nosotros los protagonistas, porque cargamos a la gente, y porque como somos protagonistas no pasa nada. No jse ustifica, pero cuidado con lo que nosotros generamos y yo me incluyo. Para mí, sanción al que provoca y así equilibramos. Sancionamos al que carga, y verás que no aparece, pero como no te sancionan te permitís hacer cualquier cosa”.