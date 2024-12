Grupo C: Bayern Múnich, Benfica , Boca Juniors y Auckland City

1:02 p.m: El primero en salir del bombo 3 es el Botafogo, actual campeón de la Copa Libertadores. No puede ir al A y vamos al B.

1:06 p.m: partidazo que se dará, Boca vs Bayern Múnich en el C.

1:23 p.m: Auckland City va al grupo C con Bayer Múnich.

12:53 p.m: Borussia Dortmund va al grupo F con Fluminense.

12:50 p.m Sale el Inter de Milán y va al grupo E de River Plate.

12:49 p.m: Benfica va con el Bayern Múnich en el C.

12:48 p.m: sale el Atlético de Madrid y va con el PSG. Se perfila duro el sector B.

12:47 p.m: Chelsea es el segundo en salir y va al grupo D con Flamengo.

12:45 p.m: el primero en salir del bombo 2 es el Oporto y va contra Palmeiras.

12:41 p.m: Real Madrid va al grupo H y Bayern Múnich al C. Los blancos se puden medir al City en octavos.

12:40 p.m: Ya está el Manchester City y va al G.

12:39 p.m: Sale Fluminense y veremos donde va.

12:38 p.m: le sigue PSG y River Plate. Los argentinos no van al C si no que al E por las condiciones.

12:37 p.m: arranca el sorteo: EL PRIMERO ES PALMEIRAS

12:34 p.m: Empieza lo serio. Vamos con los clubes del bombo 1. Toca colocar en los grupos a Manchester City (ING), Real Madrid (ESP), Bayern Múnich (ALE), Paris Saint-Germain (FRA), Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), River Plate (ARG), Fluminense (BRA).

12:32 p.m: Ana Jurka y Andrés Cantor presentan a las manos que decidirán los cruces del Mundial de Clubes.

12:29 p.m: LAS CONDICIONES DEL SORTEO

El Manchester City es el número 1 de los clasificados de UEFA y el Real Madrid el 2. Y FIFA ha explicado que los equipos 1-2 de la UEFA y 1-2 de la CONMEBOL (que son Flamengo y Palmeiras) se distribuirán en grupos que irán por caminos separados y sólo se enfrentarán en las semifinales si ganan sus grupos. Además, al Atlético no le puede tocar cualquier rival del bombo 1... y al Real Madrid tampoco le puede caer cualquier rival del bombo 2. Los de Simeone se medirán a City, Bayern o PSG, por lo que se aseguran un rival complicado en la fase de grupos. Y los de Ancelotti tendrán como rival del bombo 2 a Benfica, Juventus o Salzburgo.

12:24 p.m: El trofeo del mundial de clubes es una maravilla.