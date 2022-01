La gala del premio The Best 2021: Día, horario y dónde ver por TV la transmisión en vivo

En Europa, a Lewandowski (33 años) no le fue tan bien y su Bayern fue eliminado en cuartos de final, cuando él estaba lesionado. Con Polonia fue eliminado en la fase de grupos de la Eurocopa, pese a que firmó tres tantos en tres partidos.

“Has batido récords y tú también habrías merecido ganar este Balón de Oro. Has hecho una temporada increíble”, le alabó Messi cuando recogió el Balón de Oro el 29 de noviembre en el Teatro de Châtelet de París.

Un tercer finalista está en liza por el premio, el egipcio Mohamed Salah, que en el inicio de la nueva temporada con el Liverpool está siendo muy efectivo (23 tantos en 26 partidos), pero que la pasada temporada no ganó ningún título.

¿Dónde ver la gala del The Best 2021? El evento puede verse por el canal de la FIFA en YouTube. La FIFA también lo seguirá muy de cerca por su página web y su página de Facebook.

¿Cuándo se celebra la gala del The Best 2021? La gala se llevará a cabo el lunes 17 de enero, a las 12:00 el medio día.

En la categoría femenina, la española Alexia Putellas, ya ganadora del Balón de Oro, es la gran favorita, por delante de su compatriota Jennifer Hermoso y de la australiana del Chelsea Sam Kerr.

Putellas y Hermoso tienen como gran aval el título europeo con el Barça, precisamente superando al Chelsea en la final. Con el equipo azulgrana lograron también el doblete nacional (Liga y Copa de la Reina). La ganadora sucederá en el palmarés a la inglesa Lucy Bronze.

Quiénes son los finalistas de los premios The Best de la FIFA

Mejor jugador: Lionel Messi (Argentina - Barcelona/PSG), Robert Lewandowski (Polonia - Bayern Múnich) y Mohamed Salah (Egipto - Liverpool)

Mejor jugadora: Jenni Hermoso (España - Barcelona), Alexia Putellas (España - Barcelona) y Sam Kerr (Australia - Chelsea)

Mejor entrenador de fútbol masculino: Pep Guardiola (España - Manchester City), Thomas Tuchel (Alemania - Chelsea) y Roberto Mancini (Italia - Selección de Italia)

Mejor entrenador de fútbol femenino: Lluís Cortés (España - Barcelona), Emma Hayes (Inglaterra - Chelsea) y Sarina Wiegman (Países Bajos - Selección de Países Bajos/Selección de Inglaterra)

Mejor arquero: Edouard Mendy (Senegal - Chelsea), Manuel Neuer (Alemania - Bayern Múnich) y Gianluigi Donnarumma (Italia - Milan/PSG)

Mejor arquera: Ann-Katrin Berger (Alemania - Chelsea), Christiane Endler (Chile - PSG/Lyon) y Stephanie Labbé (Canadá - Rosengard/PSG)

Premio Puskás: Erik Lamela (Argentina - Arsenal vs. Tottenham - 14 de marzo de 2021), Patrik Schick (República Checa - República Checa vs. Escocia - 14 de junio de 2021) y Mehdi Taremi (Irán - Chelsea vs. Porto - 13 de abril de 2021)

Quiénes fueron los ganadores de los Premios The Best de la FIFA en 2020

Mejor jugador: Robert Lewandowski (Polonia)

Mejor jugadora: Lucy Bronze (Inglaterra)

Mejor entrenador de fútbol masculino: Jürgen Klopp (Alemania)

Mejor entrenador de fútbol femenino: Sarina Wiegman (Países Bajos)

Mejor arquero: Manuel Neuer (Alemania)

Mejor arquera: Sarah Bouhaddi (Francia)

Premio Puskás: Heung Min Son (Corea del Sur)