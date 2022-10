Sorprendido: la reacción de ‘The Rock’ por la extraña dieta de Haaland en la que consume 6.000 calorías al día

‘‘Me encanta mi comida... ¡y si eso le funciona...! ¿Come corazones e hígados y una lasaña antes de cada partido, y está en una forma increíble?’’, respondió recientemente en una entrevista concedida a TalkSport.

Haaland se ha envuelto en un proceso de transformación física brutal desde sus últimos años en el Borussia Dortmund, ganando más masa muscular gracias a los alimentos que consume.

‘‘Ustedes no comen esto, pero yo me preocupo por cuidar mi cuerpo. Creo que lo más importante es comer alimentos de calidad y lo más local posible. La gente dice que la carne es mala, pero ¿cuál? ¿La carne que se compra en McDonald’s? ¿O la vaca local que come hierba allí mismo? Yo me como el corazón y el hígado”, confesaba el noruego.