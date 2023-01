Thibaut Courtois, tira fuerte a los árbitros españoles y le manda un mensaje a Cristiano Ronaldo por llegar a Arabia

CONFERENCIA DE PRENSA

Duelo de mañana

“Hay que empezar bien el partido. Es un partido difícil contra un gran rival. Lo importante es ganar y soñar con ganar un nuevo trofeo con la camiseta del Real Madrid y más después de perder el último partido”.

Estado físico

“Ahora me encuentro bien. El problema era mayor que la ciática, pero hemos dado con la solución y me encuentro muy bien. En el Mundial estuve muy bien con dos porterías a cero e individualmente me sentí bien. Contra el Valladolid también me sentí bien y personalmente me siento así.

“Físicamente estamos bien. Los que no han ido al Mundial han hecho trabajo físico y los que hemos ido también y se notará más adelante. Los que hayan jugado hasta el final vienen algo más cansado, pero todos estamos bien y dispuestos a aportar. El calendario es el que es, con partidos cada tres, pero esto es el Real Madrid.

Arabia Saudita

“Para nosotros es como jugar en casa. El Real Madrid es un equipo mundial con aficionados de todo el mundo y es bonito venir aquí para hacer disfrutar a los aficionados, que espero nos empujen para la victoria”.

VER: Destapan el sueldo que ganaban Iker Casillas y Andrés Iniesta por comentar el Mundial de Qatar

Cristiano Ronaldo y su llegada a Arabia

“El traspaso hace notar que Arabia Saudí es un país que quiere mejorar en los deportes y lo vemos con la Formula 1 u otros deportes. Vemos que han ganado a Argentina y es decisión de él haber decidido venir aquí. Esto demuestra que en este país quieren mejorar en fútbol”.

Critica a los árbitros por las manos :

“Vienen en verano a explicarnos desde la UEFA o la FIFA las cosas y repasan cosas que sabemos, pero lo raro es que pasan cosas que en esa reunión se dice si se pita o no. Tenemos esa confusión de si se tiene que pitar o no una mano. El otro día creo que ninguna es mano porque en la primera ayuda a Vinicius y en la segunda quiere quitar la mano y la estaba apoyando. Cuando usas tu mano para el equilibrio no es penalti, pero entiendo que en un primer momento se pueda pitar, pero con ayuda de las imágenes igual habría que mejorar y ver cuáles son influencia en el juego o no”