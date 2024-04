Tuchel anunció su primer ‘descarte’ para el duelo ante Real Madrid en Champions: “Él lo sabe”

El delantero alemán firmó un doblete en la victoria de su equipo, pero el técnico dijo que no será de la partida frente a los blancos el próximo 30 de abril.

“No”, respondió de manera rotunda Tuchel sobre la opcion de ver a Muller en la ida de las semifinales del torneo continental.

“Él lo sabe. Su estado de forma hoy no ha sido bueno. Los goles fueron absolutamente top, pero nada más. Podemos discutirlo interminablemente si no estás de acuerdo (al periodista), pero yo tengo mi opinión. Él también lo sabe, vio el partido de la misma manera que yo. Sabemos lo que puede hacer, pero eso no tiene nada que ver con el partido ante el Real Madrid”, explicó el DT del Bayern.