“Mourinho me echó del vestuario en mi cumpleaños; estuve entrenando solo durante tres meses”

Bastian Schweinsteiger tuvo su paso por el Manchester United entre las temporadas 2015-16 y 2016-17, pero no le fue nada bien. El exjugador alemán ya había contado su mala experiencia en Old Trafford, pero esta vez dio nuevos detalles en el podcast de Gary Neville.

El germano tuvo primero de entrenador a Louis Van Gaal en la campaña 2015-16, pero luego llegó José Mourinho con la intención de sacarlo del equipo. Schweinsteiger se perdió muchos partidos en dicho curso por lesiones y compromisos con la selección. Fueron hasta 14 juegos en los que se ausentó para el United. Quizá esto molestó a la directiva y dieron la orden de borrarlo de cara a la temporada 2016-17. “Cuando llegué el primer día (del curso 2016-17), me entrené con Zlatan Ibrahimovic. Al día siguiente, en mi cumpleaños, cuando entré en Carrington, John Murtough (director de fútbol) estaba allí y me dijo que no podía entrar en el vestuario, que el entrenador (Mourinho) lo había dicho. No hubo advertencia, nada. Alguien podría habérmelo dicho allí o habérmelo explicado de forma normal, pero bueno... fui al vestuario de los juveniles y me entrené con los Sub-16”, relata el campeón del mundo.

No obstante, en ese mismo día de su cumpleaños pudo hablar con Mourinho: “Me explicó que no me veía feliz aquí en el United porque cuando tuve mi lesión, hice mi rehabilitación con médicos alemanes y pasando tiempo en Alemania”. Schweinsteiger cuenta que eso ya estaba acordado de antemano con Van Gaal antes que el técnico fuera despedido. “Volví al United (tras la lesión) y estuve en contacto con los médicos y vi los partidos. Tuve una conversación con Van Gaal cuando era entrenador, y me dijo que viniera los fines de semana y siguiera en contacto con los médicos. Me necesitaban en forma y había una final de la Copa de Inglaterra que estuve a punto de jugar. Ese fue nuestro acuerdo y lo cumplí. Para mí, lo único que quería era ponerme sano y poder jugar. Cumplí lo acordado con Van Gaal, pero obviamente la directiva pensó de otra manera”, explica.