La declaración que enciende al Real Madrid: “Lamine Yamal tiene muchas más cosas que Vinicius”

“Lo que tiene uno no lo tiene el otro y al revés. Mbappé debe intentar adaptarse al juego del Madrid. En París se quedaba arriba y esperar contras para matar ahí pero son diferentes totalmente. No se ve al Mbappé del PSG que pintaba la cara al rival. Jugando ante el Madrid, hay que proteger la zona de Vinicius. Es quien rompe el juego y te lastima”.

Finalmente Kun Agüero habló del clásico español. “Será un lindo partido. No apostaré, pero el Barça está muy bien. El campo influye siempre y será complicado, pero tiene más opciones de ganar que el Madrid aunque el Real no necesita ni el 20% del balón y marca”.

“¿Por qué es así? No se sabe pero históricamente en los últimos 10 minutos tienen cosas que el resto no tiene. Lo sufrí en el Atlético. Dicen qué suerte y qué culo y no es así. Si ganas tantas veces sobre la hora, no es suerte sino algo que el resto no tiene”, finalizó diciendo.