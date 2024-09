Vinicius recibe duras respuestas de madrileños tras decir que “se debe cambiar la sede del Mundial 2030” por el racismo

Uno de los que le han respondido es José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la ciudad de Madrid, siendo tajante.

“Espero que rectifique inmediatamente. Somos conscientes todos de que hay episodios racistas en la sociedad y de que tenemos que trabajar duro para acabar con ellos. Es injusto con España y con Madrid decir que somos una sociedad racista”.

“Ser extraordinario jugador de fútbol no quiere decir que no pueda meter la pata y esta vez ha metido la pata. Vinicius tiene a la inmensa mayoría de la sociedad española a su lado para combatir el racismo, pero no estamos a su lado cuando nos llama racistas porque no lo puedo aceptar. No lo puedo aceptar”, insistió el primer edil madrileño.

Cree Almeida que el madridista generaliza: “Debería poner en valor que vive en una de las ciudades más abiertas y acogedoras del mundo. Aquí a nadie se le excluye. Que él tenga que haber soportado determinados episodios lamentables no justifica que tache prácticamente a toda la sociedad española de racista y que diga que el Mundial 2030 no se tiene que celebrar”.