Vinicius arma la polémica y lanza advertencia a España sobre el Mundial 2030: “Hay que cambiar de lugar...”

La estrella del Real Madrid ha sorprendido a todos al decir que si el racismo sigue en España el Mundial 2030 no se puede llevar a cabo ahí.

Estas declaraciones de Vinicius ha generado mucha controversia, pues es jugador del Real Madrid y vive en España.

“Espero que España pueda evolucionar y entender lo grave que es insultar a alguien por el color de su piel. Hasta 2030 tenemos un margen de evolución muy grande. Así que espero que España pueda evolucionar y entender lo grave que es insultar a una persona por el color de su piel, porque si en 2030 las cosas no evolucionan, creo que hay que cambiar de lugar (el Mundial), porque si el jugador no se siente cómodo y no se siente seguro jugando en un país donde puede sufrir racismo, es un poco complicado”, expresó Vinicius.

El brasileño espera que las cosas vayan cambiando con el pase del tiempo y dice estar encantado de vivir en España.

“Yo quiero hacer todo lo posible para que las cosas cambien, porque hay mucha gente en España, la mayoría, que no es racista. Lo es un grupo pequeño que termina afectando la imagen de un país en el que es muy bueno vivir. Me encanta jugar en el Real Madrid. Amo España, tener las mejores condiciones para vivir aquí con mi familia. Esperamos que las cosas puedan evolucionar más, ya han evolucionado hasta ahora, pero pueden evolucionar mucho más y para 2030, los casos de racistas y racismo pueden y deben disminuir”, destacó.