El artillero brasileño, de 20 años, celebró su diana de forma efusiva con el resto de sus compañeros. "Tengo una sensación de alivio porque hacía bastante tiempo que buscaba este gol. Estoy muy feliz", dijo a TV Globo al término del encuentro.

Vitor Roque, el fichaje más caro de la historia del fútbol brasileño, agradeció a sus compañeros y al técnico portugués Abel Ferreira por apoyarle "en esa batalla" para lograr su primer tanto.

"El delantero vive del gol. Hacía algunos partidos que no marcaba y me venía presionando, pero gracias a Dios he podido marcar", añadió el joven atacante.

En los 13 partidos anteriores con Palmeiras, Vitor Roque no había podido anotar. Desde su debut, el 10 de marzo, le anularon un par de tantos por fuera de juego.