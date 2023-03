Las palabras de Xavi sobre el polémico ‘caso Negreira’ y habla del Real Madrid: “Si me tengo que meter en la piel del rival...”

“Veo difícil ser el Ferguson, ojalá, aquí en el Barça. Estoy agradecido al presi, me dice que está contento con el trabajo que realizamos todo el staff. El presi va de cara, es fiel y leal y se le agradece. Ojalá siga aquí años, pero vamos a depender de los resultados. No es el momento de hablar, hay un año más”.

Títulos

“Va media liga, son seis puntos que serían no decisivos, pero sí trascendentales. Hay que dar la talla y competir. Mañana es una guerra futbolística. Equipo agresivo, que no especula... Son dos semanas antes del parón, claves”.

Caso Negreira

“Es un tema que preocupa y ocupa... es pregunta para el presi. Él dice que estemos por el fútbol y en eso estoy. No hablamos de eso. No creo que nos perjudique. Es un partido y estamos concentrados en estrategia... no hemos hablado de nada más. Ganar o perder no depende de lo que pase en la grada sino de lo que pase en el campo”.

Araujo

“Es una baja muy importante para nosotros, y más con los centros de banda del Athletic, el balón parado... pero tenemos alternativas para que no se note”.

Ansu Fati

“Le damos toda la confianza, le decimos que está mejorando, en intensidad, generosidad... las obligaciones las hace. Estoy contento con él. A nivel individual le falta el gol que le dé confianza”.