Xavi quería ficharlo, pero rechazó al Barcelona: “Prefiero muchas otras cosas antes que ir allí”

“El primer día, cuando te llaman, dices: ¿Irías al Barcelona?, ¿Te estás riendo de mí? Y después piensa en cómo te puede cambiar la vida. Pero cuando lo piensas fríamente dices: No, porque prefiero muchas otras cosas antes que ir al Barcelona por el sentimiento que tengo hacia el Espanyol. Al final, yo era capitán del Español y, si ya era duro dejar al equipo en Segunda División, imagínate si me voy al otro lado. No entraría dentro de mis valores”.

Darder era la figura de los ‘Periquitos’, que perdieron la categoría la temporada pasada y por ese motivo no podía vestirse de azulgrana.

“No he hecho nada que perjudique a mi anterior club. Podía haber salido gratis y dejando al equipo tirado en Segunda, pero el club ha ingresado dinero por mi salida. Además, he dicho que no a equipos como el Barça por respeto al Espanyol. Además, guardé silencio todo el verano para que mi precio no bajara. A lo mejor, hice mal en quedarme callado, pero mi objetivo era proteger al Espanyol. Si hubiera querido salir, mi traspaso habría costado solo tres o cuatro millones, y no ocho”, explica el mediocampista.

Darder estuvo ocho años en el Espanyol hasta que el equipo descendió y fue entonces cuando el Mallorca apareció en escena para ficharlo. El futbolista prefirió marcharse al equipo del mexicano Javier Aguirre antes que ser dirigido por Xavi.