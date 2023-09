“¿El mejor jugador del mundo? Messi, pero no de hoy, de toda la historia; no lo podés poner con Maradona o Pelé”

“Messi se reinventó. Me sorprendió mucho una vez que pierde el Mundial (2014), yo pensé que no tenía más para dar, había intentado salir campeón y no lo lograba. Alguien que vuelve de la manera en que él lo hizo y logra lo que logró, es lo mejor que he visto dentro de una cancha. Cuando nosotros quedamos fuera del Mundial, yo quería que lo ganara Argentina por Messi”, cerró el exfutbolista.

Álvaro Recoba es muy recordado entre los hinchas vistiendo la camiseta del Inter, con el que estuvo 10 años. Ganó dos Serie A, dos Copas de Italia y dos Supercopas de Italia antes de irse al Torino y terminar su carrera en Grecia.

También tuvo palabras para el brasileño Ronaldo Nazário, ya que fueron compañeros en la entidad nerazzurra. “Uno de los mejores futbolistas con los que jugué, o el mejor. Una bestia, la potencia que tenía, el pique corto, el amague en velocidad, las patadas que le pegaban...”, recordó el uruguayo.